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Аргументы недели

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Запад начал подготовку к активному противодействию России

Запад начал подготовку к активному противодействию России

На саммите во Франции страны, поддерживающие режим Зеленского, договорились о совместных учениях. Европейские союзники Украины, объединённые в «коалицию желающих» (или «решительных»), провели в Париже встречу, на которой обсудили первые совместные учения и перспективы ввода войск на украинскую территорию после прекращения боевых действий.

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Комментарии
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vagas Karlito
Они просто  и давно блефуют в надежде на то что у русских случится очередное затмение в головах! На сей раз это зря! Вот бы  им перекрыть кислород везде где только можно,- дало бы больше преференций в будущем  чем   сейчас,- когда им  продаём газ и петушок их в попу клюёт слабо!
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