Запад начал подготовку к активному противодействию России

vagas Karlito

Они просто и давно блефуют в надежде на то что у русских случится очередное затмение в головах! На сей раз это зря! Вот бы им перекрыть кислород везде где только можно,- дало бы больше преференций в будущем чем сейчас,- когда им продаём газ и петушок их в попу клюёт слабо!