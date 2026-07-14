На саммите во Франции страны, поддерживающие режим Зеленского, договорились о совместных учениях. Европейские союзники Украины, объединённые в «коалицию желающих» (или «решительных»), провели в Париже встречу, на которой обсудили первые совместные учения и перспективы ввода войск на украинскую территорию после прекращения боевых действий.
Запад начал подготовку к активному противодействию России
Комментарии
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vagas Karlito
Они просто и давно блефуют в надежде на то что у русских случится очередное затмение в головах! На сей раз это зря! Вот бы им перекрыть кислород везде где только можно,- дало бы больше преференций в будущем чем сейчас,- когда им продаём газ и петушок их в попу клюёт слабо!
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4 н.
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