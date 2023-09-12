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Жамнов о победе 3:0: «СКА – для всех раздражитель, Морозов выйдет на уровень и всем покажет. В 3-м периоде говорили не отходить в оборону – не практикуем»

«Спартак» выиграл со счетом 3:0 в игре Фонбет чемпионата КХЛ. – Почему так долго не получалось открыть счет в матче? Моментов в первом периоде было много.

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