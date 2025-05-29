В Выборге откроется современный сосудистый центр

Учреждение начнет функционировать уже через несколько месяцев В Выборгском районе Ленинградской области появится современный медицинский центр, который будет специализироваться на лечении сосудистых заболеваний.
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