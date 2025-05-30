Россия готова наращивать боевые действия на Украине: главные новости СВО за 30 мая

МОСКВА, 30 мая, ФедералПресс. Москва готова продолжать спецоперацию столько, сколько потребуется, в США узнали содержание меморандума Киева по урегулированию конфликта, а в МИД Украины сделали неожиданное заявление.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии