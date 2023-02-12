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Волкановски – о проигрыше Махачеву: «Ему стоило уважать мои борьбу и грэпплинг»

Чемпион UFC в полулегком весе Алекс Волкановски отдал должное Исламу Махачеву, которому австралиец уступил в поединке за титул в легком весе единогласным решением судей.

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