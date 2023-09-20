Многие российские граждане и даже некоторые эксперты, комментирующие текущую политическую обстановку, зачастую упускают из виду один очень важный момент, а именно то обстоятельство, что нынешняя властная система России не является на все 100% результатом деятельности действующего президента страны.
Путин бросил вызов могущественной группировке внутри России
Комментарии
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NADEGDA PAYNYH
Конституция. Иногда законы надо читать
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12 час.
Виктор Онегин
Давно пора. Но что бы стать на промышленные рельсы необходимы специалисты,станочный парк и всё это по высшему классу. Наши менеджеры и юристы не пойдут на заводы и фабрики,в курирующие народное хозяйство институты. они просто там не нужны даже с нормальным образованием.Финансировать не значит получить желаемое. так же будут пилить бюджет и ловить тех кто пилит а потом садить кто берёт у того кто пилит. И пойдёт ли НЭП на людском энтузиазме,если знает что всё что выделят пойдёт мимо рабочего народа?!
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10 час.
ВН
Владимир Никитин
А Вы утверждаете, что это не так?
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3 час.
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