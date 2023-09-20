Путин бросил вызов могущественной группировке внутри России

Виктор Онегин

Давно пора. Но что бы стать на промышленные рельсы необходимы специалисты,станочный парк и всё это по высшему классу. Наши менеджеры и юристы не пойдут на заводы и фабрики,в курирующие народное хозяйство институты. они просто там не нужны даже с нормальным образованием.Финансировать не значит получить желаемое. так же будут пилить бюджет и ловить тех кто пилит а потом садить кто берёт у того кто пилит. И пойдёт ли НЭП на людском энтузиазме,если знает что всё что выделят пойдёт мимо рабочего народа?!