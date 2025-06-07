Председатель британской партии реформ передумал уходить в отставку

Председатель британской правоконсервативной партии реформ Зия Юсуф отменил ранее объявленное решение покинуть партию, заявив, что «миссия слишком важна» и что он «не может подвести людей», 7 июня передает Sky News.
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