В Кузбассе выросла младенческая смертность

Число смертей среди детей в возрасте до года увеличилось почти на 46 %.В Кузбассе за девять месяцев 2024 года умерло 73 младенца, что на 35 % больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, когда было зафиксировано 54 трагических случая.