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Царьград

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В Кузбассе выросла младенческая смертность

В Кузбассе выросла младенческая смертность

Число смертей среди детей в возрасте до года увеличилось почти на 46 %.В Кузбассе за девять месяцев 2024 года умерло 73 младенца, что на 35 % больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, когда было зафиксировано 54 трагических случая.

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