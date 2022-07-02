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Российский боец AMC Fight Nights Гребнев: у Исраэля Адесаньи нет соперников в среднем весе UFC

Российский боец AMC Fight Nights Гребнев: у Исраэля Адесаньи нет соперников в среднем весе UFC

Российский боец AMC Fight Nights Александр Гребнев заявил, что в категории «средний вес» UFC нет соперников, которые могли бы превзойти Исраэля Адесанью.

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