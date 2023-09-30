Чтобы творог принес вам максимум пользы и не вызвал проблем с пищеварением, нужно грамотно сочетать его с другой едой.
Будет гнить в желудке: диетолог объяснила, с чем нельзя есть творог
Комментарии
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Aнатолий Райков
А о каком твороге тут идёт речь? https://youtu.be/owY7aA0TsYE
Как Вы не поймёте - НЕ ПОКУПАЙТЕ! Проверила творог, полное разочарование. Как хитрят производители?
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6 час.
А
Алексей
Творог будет гнить в желудке тупого автора,так как любая пища в желудке долго не задерживается.
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5 час.
ВГ
Виталий Гладченко
Так они если ТВОРОГ, а сейчас его "днём с огнём" даже на базаре не сыщешь - один "творогоподобный продукт"!
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40 мин.
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