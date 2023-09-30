Будет гнить в желудке: диетолог объяснила, с чем нельзя есть творог

Как Вы не поймёте - НЕ ПОКУПАЙТЕ! Проверила творог, полное разочарование. Как хитрят производители?

Творог будет гнить в желудке тупого автора,так как любая пища в желудке долго не задерживается.

ВГ

Виталий Гладченко

Так они если ТВОРОГ, а сейчас его "днём с огнём" даже на базаре не сыщешь - один "творогоподобный продукт"!