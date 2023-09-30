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Будет гнить в желудке: диетолог объяснила, с чем нельзя есть творог

Будет гнить в желудке: диетолог объяснила, с чем нельзя есть творог

Чтобы творог принес вам максимум пользы и не вызвал проблем с пищеварением, нужно грамотно сочетать его с другой едой.

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Комментарии
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Aнатолий Райков
А о каком твороге тут идёт речь?       https://youtu.be/owY7aA0TsYE
Как Вы не поймёте - НЕ ПОКУПАЙТЕ! Проверила творог, полное разочарование. Как хитрят производители?
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А
Алексей
Творог будет гнить в желудке тупого автора,так как любая пища в желудке долго не задерживается.
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5 час.
ВГ
Виталий Гладченко
Так они если ТВОРОГ, а сейчас его &quot;днём с огнём&quot; даже на базаре не сыщешь - один &quot;творогоподобный продукт&quot;!
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