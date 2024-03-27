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Подбитая БМП ВСУ во время эвакуации проехала по ногам одного из своих же раненых, оставив его на поле боя

Подбитая БМП ВСУ во время эвакуации проехала по ногам одного из своих же раненых, оставив его на поле боя

На Украине активно ведется обсуждение возможности мобилизовать в ряды ВСУ с 18 лет. По некоторым данным, подобный вариант, хоть и в несколько завуалированной форме, предусмотрен в новом правительственном законопроекте об ужесточении мобилизации.

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