Подбитая БМП ВСУ во время эвакуации проехала по ногам одного из своих же раненых, оставив его на поле боя

На Украине активно ведется обсуждение возможности мобилизовать в ряды ВСУ с 18 лет. По некоторым данным, подобный вариант, хоть и в несколько завуалированной форме, предусмотрен в новом правительственном законопроекте об ужесточении мобилизации.
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