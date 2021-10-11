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В ДНР назвали причины роста цен на продукты

В ДНР назвали причины роста цен на продукты

Донецкий военкор Андрей Руденко рассказал, почему в ДНР значительно выросли цены на продукты питания, передаёт корреспондент «Донбасс Сегодня».

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