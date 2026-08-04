Журавлев: Зеленский провалил цели 40-дневной операции

Первый зампред Комитета по обороне Алексей Журавлев в беседе с «Лентой.ру» заявил, что 40-дневная операция ВСУ не достигла ни одной цели: украинской стороне не удалось ни переломить ситуацию на фронте, ни привлечь на свою сторону российских граждан.