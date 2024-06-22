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ФК "Рубин" примет финансовые и дисциплинарные взыскания в отношении Даку

ФК "Рубин" примет финансовые и дисциплинарные взыскания в отношении Даку

РИА Новости/Максим Богодвид Футбольный клуб "Рубин" из Казани предпримет финансовые и дисциплинарные санкции в отношении нападающего Мирлинда Даку после инцидента с оскорбительным поведением после матча второго тура группового этапа Евро-2024 между сборными Албании и Хорватии, сообщает пресс-служба казанского клуба.

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