Атаки украинских БПЛА по российским НПЗ приводят к дефициту керосина в стране, нарушают авиасообщение, истощают казну и заставляют центральноазиатских партнёров искать альтернативных поставщиков.
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Не надо искать оправданий действиям политиков, чиновников, Минобороны и т.д. всему что происходит с НПЗ, датацентрами, складами и т.д., гибелью простых граждан во всех регионах России. Это закономерность отсутствие хозяина в стране, некомпетентность и непрофессионализм политиков, чиновников во всех сферах экономики, судебных, правоохранительных, силовых структурах и т.д. с 90 годов покупаются должности, звания, семейные мафиозные кланы разворовывают Россию и ее народ. Благодаря миграционной политике сколько ждунов устроить теракты, беспорядки и т.д. на территории России. Да есть те кто честно выполняет свой долг перед родиной и народом, парни герои на СВО, кто ловит и пресекает преступления, борется с предателями, диверсантами и т.д. Но на кого работают те кто во власти имеют двойные гражданства, вид на жительство, счета в зарубежных банках, недвижимость с семьями в "дружественных" государствах ЕС, США, бизнес, а Россия для них только кормушка.
Почему никто не защищает НПЗ,ведь хохлы взяли правильную политику,разрушить нашу экономику,а нам хрен по деревне.Беспилотники прилетают,как к себе домой!Неужели ничего нельзя сделать,сетки не помогают,значит надо использовать зенитные орудия,иначе останемся совсем без топлива,и начнётся,то,о чём знают все!!!!
Кто наводит беспилотники на НПЗ в Сургуте ? США дают целеуказания...Получается : США обстреливают Россию , а мы США *не моги *?Война в одни ворота.