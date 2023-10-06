ВС России ударили по четырём командно-наблюдательным пунктам ВСУ

Руководитель пресс-службы группы Вооружённых сил Российской Федерации «Центр» Александр Савчук указал на тот факт, что авиационные подразделения провели атакующий манёвр неподалёку от населённого пункта Серебрянка.
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