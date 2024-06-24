В Кузбассе арестовали двух подозреваемых в хищении денег, выделенных на ликвидацию шахт

На протяжении пяти лет они похищали деньги день, которые выделялись на закрытие угольных шахт.В региональной ФСБ сообщили о задержании участников преступной группировки, которых подозревают в хищении бюджетных средств.
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