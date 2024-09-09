Для Diablo Immortal выходит масштабное обновление 3.1 “Горнило правосудия” Разработ...

Для Diablo Immortal выходит масштабное обновление 3.1 “Горнило правосудия”Разработчики Diablo Imortal выпускают третье крупное обновление в этом году, представляя следующую главу основной квестовой-цепочки “Горнило Правосудия”, кооперативный режим “Авангард”, новые легендарные самоцветы и многое другое.