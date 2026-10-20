В Госдуму внесли законопроект об ужесточении наказания за призывы к терроризму и массовым беспорядкам: — за призывы к беспорядкам или участию в них, за призывы к насилию над гражданами наказание может составить до 4 лет лишения свободы; — предлагается ввести отдельное наказание за совершение этих деяний с использованием интернета или СМИ – до 6 лет лишения свободы; — за призывы, оправдание или пропаганду терроризма – до 6 лет лишения права занимать определённые должности или заниматься определённой деятельностью; — планируется увеличение штрафов за применение насилия в отношении представителя власти до 500 000 рублей.