© Объединённая пресс-служба судов Санкт-ПетербургаНевский суд Санкт-Петербурга избрал меру пресечения для мужчины, обвиняемого в нападении на девятилетнюю девочку в лифте и попытке ее похитить.
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