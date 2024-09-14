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Театральная постановка ´Колобок и День знаний´.

Театральная постановка ´Колобок и День знаний´.

Возможности театрализованной деятельности широки, театр оказывает большое эмоциональное воздействие на чувства и настроение воспитанников, расширяет кругозор, обогащает и развивает речь, развивает умственные способности! Воспитанники государственного учреждения образования ´Детский сад № 8 г.

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