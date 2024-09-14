Театральная постановка ´Колобок и День знаний´.

Возможности театрализованной деятельности широки, театр оказывает большое эмоциональное воздействие на чувства и настроение воспитанников, расширяет кругозор, обогащает и развивает речь, развивает умственные способности! Воспитанники государственного учреждения образования ´Детский сад № 8 г.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии