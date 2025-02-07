В связи с проведением работ по опиловке деревьев 7 февраля с 13.30 до 15.30 света не будет по следующим адресам городе Новоаннинский: Ул.
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В связи с проведением работ по опиловке деревьев 7 февраля с 13.30 до 15.30 света не будет по следующим адресам городе Новоаннинский: Ул.