Украина наладила собственное производство артиллерийских боеприпасов калибра 155 миллиметров. Об этом заявил советник потерявшего легитимность президента страны по стратегическим вопросам Александр Камышин.
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