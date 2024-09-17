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Украина наладила производство снарядов натовского образца

Украина наладила производство снарядов натовского образца

Украина наладила собственное производство артиллерийских боеприпасов калибра 155 миллиметров. Об этом заявил советник потерявшего легитимность президента страны по стратегическим вопросам Александр Камышин.

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