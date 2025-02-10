Miata – Eunos Roadster

Есть ли что-то более британское, чем 2-х местный легкий родстер с простым, понятным двигателем? С отличной управляемостью, низким центром тяжести – словом, всем тем, что когда-то нам завещал Колин Чепмен.
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