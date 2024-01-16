Как охладить комнату без кондиционера

Нет кондиционера? Попробуйте варианты, которые помогут вам сохранить прохладу во время жарыЛетом, когда на улице солнце греет особенно жарко, может быть непросто сохранять температуру в помещении прохладной, особенно если нет кондиционера.
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