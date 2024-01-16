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Как охладить комнату без кондиционера

Как охладить комнату без кондиционера

Нет кондиционера? Попробуйте варианты, которые помогут вам сохранить прохладу во время жарыЛетом, когда на улице солнце греет особенно жарко, может быть непросто сохранять температуру в помещении прохладной, особенно если нет кондиционера.

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