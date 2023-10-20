Курганцы заявили, что не могут получить инсулин из-за нехватки талонов

Жители Кургана пожаловались, что не могут получить инсулин в одной из местных поликлиник. В медицинском учреждении раздали все талоны на прием к врачу, чтобы получить жизненно необходимое лекарство до конца октября.
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