Необычное использование дезодоранта в быту

В современном мире дезодоранты стали неотъемлемой частью ежедневного ухода за собой. Однако, мало кто задумывается о том, что этот продукт может быть использован не только для борьбы с неприятным запахом пота.
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