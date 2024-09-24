Суд приговорил красноярского художника к году исправительных работ за АУЕ-неваляшку

В Красноярске Советский районный суд приговорил художника Василия Слонова к году исправительных работ за куклу-неваляшку с символикой запрещенного в России экстремистского движения АУЕ («Арестантский уклад един»).
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