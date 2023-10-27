Умеренное правительство на израильских штыках? Что станет с сектором Газа после войны и сможет ли Израиль разорвать с ним отношения

Автор фото, Abed Rahim Khatib/Anadolu О статье Автор, Алина Исаченко Должность, Би-би-си После внезапного нападения боевиков ХАМАС на Израиль власти страны пообещали стереть группировку с лица земли и разорвать любые связи с сектором Газа.