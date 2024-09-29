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Тен Хаг об «МЮ»: «Мы сделали ставку на молодых игроков, нельзя ожидать, что они будут на уровне. Это связано с финансами и другими ограничениями, с которыми приходится иметь дело»

Ранее стало известно, что клуб понес убытки в размере 113,2 млн фунтов за сезон-2023/24. Пятый подряд дефицит бюджета объясняется сложностью соблюдения финансовых правил Премьер-лиги и УЕФА.

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