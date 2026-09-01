Закон и Порядок
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Закон и Порядок

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«Я тоже гражданин России»: мужчина вытолкал женщину из очереди в петербургском магазине и чем это закончилось

«Я тоже гражданин России»: мужчина вытолкал женщину из очереди в петербургском магазине и чем это закончилось

  Представьте: вы стоите с полной тележкой продуктов у кассы самообслуживания в час пик.

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