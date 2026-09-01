«Я тоже гражданин России»: мужчина вытолкал женщину из очереди в петербургском магазине и чем это закончилось

Представьте: вы стоите с полной тележкой продуктов у кассы самообслуживания в час пик.
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Надира на лесоповал, заведующую магазином на рудники!
Он просто кишлачный, Хатулинский чурка, а не россиянин!
Власть не при чём. В таких ситуациях должно работать гражданское сознание. Которого нет. Свои права надо проявлять и защищать. А от власти не просить,, а ТРЕБОВАТЬ.