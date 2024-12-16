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События Сирии заставляют столкнуться интересы Турции и Израиля

События Сирии заставляют столкнуться интересы Турции и Израиля

Ранее Анкара разорвала дипломатические отношения с Израилем из-за ситуации в секторе Газа. А теперь выражает активное недовольство тем, как Израиль говорит о сирийских территориях, которые планирует к себе присоединить и, предполагаемо, устанавливает контакты с курдами.

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