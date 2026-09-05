Politico: предстоящий Космический саммит в Париже стал наихудшим для Макрона

В Париже на следующей неделе состоится Космический саммит, который уже стал наихудшим по своей организации для президента Франции Эммануэля Макрона.
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