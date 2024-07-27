Валуев назвал Олимпийские игры в Париже частным шоу для зарабатывания денег

Международный олимпийский комитет (МОК) давно перестал быть организацией, которая продвигает спорт и принципы мира, что демонстрируют нынешние Олимпийские игры – 2024 в Париже, превратившиеся в политическое шоу для зарабатывания денег.
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