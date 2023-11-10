Картины для масс. Художница стрит-арта из Барнаула – о муралах и творчестве на улице

Amic.ru поговорил с уличной художницей Анастасией Петренко о росписи стен, новых муралах в Барнауле и об отличии стрит-арта от оформительства В последнее время в Барнауле появляется все больше расписанных стен.
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