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Евгения Медведева: «Сколько раз я выйду на лед, столько и заработаю. Я накатываю деньги»

Двукратная чемпионка мира Евгения Медведева рассказала о заработках в ледовых шоу. – Что тебе приносит больше денег – спорт или реклама? – Смотря сколько я катаюсь.

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