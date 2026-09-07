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В 92 года он бежит стометровĸу за 18 сеĸунд

В 92 года он бежит стометровĸу за 18 сеĸунд

Когда человеку исполняется 90 лет, сам факт того, что он самостоятельно ходит, путешествует и сохраняет ясность ума, обычно воспринимается как большое достижение.

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