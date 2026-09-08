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«Это сплетни, это плевки…»: Дмитрий Дибров вспылил на вопрос о сердце и нагрубил журналисту

«Это сплетни, это плевки…»: Дмитрий Дибров вспылил на вопрос о сердце и нагрубил журналисту

66-летний телеведущий Дмитрий Дибров решил полностью преобразиться. Помогать ему в этом будет новая возлюбленная — нутрициолог Екатерина Гусева.

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