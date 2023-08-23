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Исмаэль Бако получил российскую визу и прилетел в Казань. Он должен стать новобранцем УНИКСа

Бельгийский центровой Исмаэль Бако получил российскую визу и прилетел в столицу Татарстана. Он близок к переходу в УНИКС.

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