Дональду Трампу не понравился ультиматум Киева и Европы о 30-дневном прекращении огня.Президент США Дональд Трамп встал на сторону своего российского коллеги Владимира Путина после ультимативного требования Киева и Европы о немедленном 30-дневном прекращении огня.