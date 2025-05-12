Sky News: Трамп встал на сторону Путина после ультиматума Европы о прекращении огня

Дональду Трампу не понравился ультиматум Киева и Европы о 30-дневном прекращении огня.Президент США Дональд Трамп встал на сторону своего российского коллеги Владимира Путина после ультимативного требования Киева и Европы о немедленном 30-дневном прекращении огня.
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