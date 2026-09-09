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Аксенов уволил руководителя «Крымэнерго» из-за нарушений

Аксенов уволил руководителя «Крымэнерго» из-за нарушений

Глава Крыма Сергей Аксенов отстранил от должности руководителя «Крымэнерго» Максима Шклярского. Причиной стали системные нарушения в работе энергопредприятия, сообщил глава региона в своем телеграм-канале .

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