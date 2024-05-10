Быков выразил недоумение избытком игроков СКА в сборной России по хоккею

Бывший главный тренер сборной России по хоккею Вячеслав Быков выразил недоумение тем, что большую часть состава национальной команды "Россия 25", участвующей в майском турне против Белоруссии и Казахстана, составляют игроки СКА.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии