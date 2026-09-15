В Москву привезли мощи Спиридона Тримифунтского

В Москву привезли мощи одного из самых почитаемых в православии святых - Спиридона Тримифунтского. К Храму Христа Спасителя идут тысячи верующих, чтобы поклониться деснице чудотворца.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым