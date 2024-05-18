Фотовыставка о женщинах, ждущих героев из зоны СВО, открылась в Нижнем Новгороде

В выставочном зале библиотеки им. А.С. Макаренко состоялось открытие уникальной выставки «Жена героя», которая посвящена мамам, женам и сестрам тех, кто исполняет свой воинский долг в рамках специальной военной операции.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии