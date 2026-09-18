Бандеровцы посыпают голову пеплом: Укро-ПВО так зашкварно еще не отбивалась Худшее впереди, предупреждают американцы.
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головы задурманены даже у малышей в детских садах! Долго прийдётся перевоспитывать детишек в украине. Но это необходимо сделать! Ни одного натовца на Украине! Выжигать калёным железом эту падаль!
Цели намечены, ПВО ВСУ ослаблено, нужно уничтожать исходя из имеющихся возможностей производства средств поражения.
Бить, пока не обосрутся. Потом бить за то, что обосрались...
Бить, не переставая, шароварных прыгающих кастрюль!