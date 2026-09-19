МВД рассказало, что делать ребенку при утере документов во время группового путешествия

МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Ребенок при утере документов в составе группы должен сразу сообщить об этом сопровождающему ее взрослому, а ему со своей стороны уже следует обратиться в полицию.
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