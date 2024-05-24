Бортников указал на рост числа кибератак НАТО на инфраструктуру стран СНГ

Интенсивность наступательных киберопераций НАТО на критическую информационную инфраструктуру стран СНГ значительно возросла, заявил 24 мая директор ФСБ России Александр Бортников на проходящем в Бишкеке заседании Совета руководителей органов безопасности и спецслужб стран СНГ.
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