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Пронедра

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ИИ-агенты будут доносить властям на пользователей: модифицированный новый чат-бот семейства Claude с его негативными инновациями

ИИ-агенты будут доносить властям на пользователей: модифицированный новый чат-бот семейства Claude с его негативными инновациями

ИИ-агенты будут доносить властям на пользователей: модифицированный новый чат-бот семейства Claude с его негативными инновациями Ольга БезродняяКомпания Anthropic создала новые модификации чат-ботов, которые смогут передавать информацию пользователей властям, если решат, что она противоречит нормам и правилам.

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