ИИ-агенты будут доносить властям на пользователей: модифицированный новый чат-бот семейства Claude с его негативными инновациями Ольга БезродняяКомпания Anthropic создала новые модификации чат-ботов, которые смогут передавать информацию пользователей властям, если решат, что она противоречит нормам и правилам.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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