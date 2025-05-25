ИИ-агенты будут доносить властям на пользователей: модифицированный новый чат-бот семейства Claude с его негативными инновациями Ольга БезродняяКомпания Anthropic создала новые модификации чат-ботов, которые смогут передавать информацию пользователей властям, если решат, что она противоречит нормам и правилам.