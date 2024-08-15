Алаудинов: ВСУ не смогли взять Курскую область и поменяли тактику

Вооруженные силы Украины (ВСУ) изменили тактику в Курской области. Об этом сообщил в Telegram-канале командир спецназа "Ахмат", замначальника Главного военно-политического управления ВС РФ Апти Алаудинов.
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