В Киргизии ушёл из жизни кинорежиссер Геннадий Базаров

Киргизский режиссер, писатель и сценарист Геннадий Базаров ушёл из жизни в 80 лет. «Кыргызский кинематограф понес тяжелую утрату, скончался Геннадий Садырович [Базаров]», — приводит ТАСС слова представителя Союза кинематографистов республики.